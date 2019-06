Kenswil & Co NV publiceert de Surinaamse belastingwettenbundel

De fiscale en juridische deskundigen van Kenswil & Co hebben een belastingwettenbundel opgemaakt. De wettenbundel bevat de belangrijkste belastingwetten relevant voor de fiscale praktijk in Suriname. De kantoorleider, mr. Siegfried Kenswil, zegt dat een groep van deskundigen maanden bezig is geweest met het verzamelen van alle Staatsbladen van de belastingwetten en met het samenstellen van de teksten vanaf instelling van de wet tot heden. Sommige belastingwetten zijn al 100 jaar oud.

“We willen onze verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan de ordening van de fiscale omgeving in Suriname. Het is elke keer een intensieve uitdaging. Tegelijkertijd zien het als een voorwaardelijke investering in Suriname.” We gaan elke twee jaar deze wettenbundel uitgeven zodat men altijd over de actuele belastingwetten kan beschikken, aldus Kenswil.

We hebben al tientallen reserveringen binnen gekregen voor de wettenbundel. De behoefte is er, zegt Kenswil. In de fiscale praktijk is het altijd een uitdaging de juiste en actuele belastingwetten te verkrijgen. Slechts voor de ingewijde was het duidelijk welke wettekst de correcte is. Met deze publicatie kan iedereen wederom beschikken over de actuele belastingwetgeving.

Kenswil spreekt bijzondere dank uit aan de bibliotheek van de Nationale Assemblee voor de ondersteuning bij de samenstelling van de nieuwe wettenbundel. De Nationale Assemblee alsook het Ministerie van Financiën zullen een aantal exemplaren geschonken krijgen.

De wettenbundel is verkrijgbaar via het kantoor van Kenswil & Co aan de Cornelis Jongbawstraat 13.