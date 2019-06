Vrouw (54) heeft drie keer meer alcohol op dan toegestaan en maakt aanrijding

De 54-jarige autobestuurder Gisla T. veroorzaakte in de avond van vrijdag 14 juni een aanrijding op de Indira Gandhiweg in Suriname. De verkeersunit van regio Midden werd die avond ingeschakeld voor een aanrijding tussen twee voertuigen. Onderzoek wees uit dat beide partijen over de Indira Gandhiweg reden. Ter hoogte van de Vredenburgweg kwam de autobestuurder Gisla, T. die symptomen van dronkenschap vertoonde, op de rijhelft van haar tegenligger terecht met als gevolg de aanrijding met materiƫle schade.

Gisla werd overgebracht naar het politiebureau om een blaastest te ondergaan. Zij blies daarbij 720 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Het toegestane alcoholpromillage is 220 microgram. Volgens de verkeerswet had Gisla dus deel genomen aan het verkeer onder invloed van alcohol waarbij zij een aanrijding veroorzaakt had. Hangende het onderzoek werd haar rijbewijs ingevorderd door de politie.

Toen Gisla nuchter was werd zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na verhoor werd zij heengezonden. Het tegen haar opgemaakt politie dossier en ingevorderd rijbewijs zijn voor verdere afdoening opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.