Door Suriname uitgeleverde broers slepen Staat en pg voor de rechter

De twee ‘Mocro maffia’ broers Mario R. en Mau R., die verdacht worden van moord en deelneming aan een criminele organisatie en door een rechtshulpverzoek van Nederland door de Surinaamse justitie aangehouden en uitgeleverd is, hebben een kort geding aangespannen tegen procureur-generaal (pg) Roy Bajnath Panday en de Staat Suriname. Dit meldt Times of Suriname in haar editie van vandaag.

Arjan Ramlakhan, één van de raadsmannen van de broers zegt aan het medium dat middels de vordering de rechter wordt gevraagd dat de pg alle processen-verbaal die betrekking hebben op de verdachten ter beschikking stelt van de verdediging. Ook wordt gevraagd naar alle beschikkingen waarvan de verdachten het land zijn uitgezet en in opdracht van wie dat is gebeurd. Volgens de raadsman hadden zei de pg naar alle processtukken gevraagd, maar en kwam geen reactie vandaar er besloten is een kort geding aan te spannen.

De raadsman laat verder weten dat hangende een uitleveringsverzoek er geen uitzetting mag plaastvinden op grond van de Vreemdelingenwet. Ook moest er volgens de raadsman een advocaat voor de verdachten worden aangetrokken op basis van de wet. De mannen zijn daarnaast ook op beestachtige wijze mishandeld. Naar zeggen van de verdediging hebben de gedaagden onrechtmatig gehandeld en in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.

De raadsmannen vinden dat zij binnen 1×24 uur alle kopieën moeten krijgen. Daaraan is een dwangsom gekoppeld van SRD 10 duizend voor elk uur dat de pg in gebreke blijft en SRD 100 duizend voor elke dag dat de staat in gebreke blijft.