De vrouw die vanmorgen aan de Tourtonnelaan in Suriname is doodgereden is de 63-jarige Marlene Biharie. De vrouw was al langer dan 25 jaar krantenverkoopster. Ze werd aangereden door de 36-jarige J.S. die onder invloed van alcohol zou verkeren, melden bronnen aan Waterkant. De man is na de aanrijding doorgereden.

Niet lang daarna werd de bestuurder klemgereden door leden van het Korps Politie Suriname. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Nadere berichten volgen.