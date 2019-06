‘NDP misbruikt huldiging Wijnaldum voor politieke doeleinden’

‘De Nationale Democratische Partij (NDP) misbruikt de huldiging van Liverpool voetballer Georginio Wijnaldum in Coronie voor politieke doeleinden’. Dat vinden critici naar aanleiding van onderstaande NDP flyer die via social media door NDP Coronie wordt verspreid. Op de flyer wordt de huldiging van Wijnaldum in één adem genoemd en direct in verband gebracht met de NDP massameeting die direct na de huldiging ook in Coronie plaats vindt.

“Het is goed dat deze jonge Surinamer, die ons land op een waardige manier heeft uitgedragen in Europa wordt gedecoreerd. Maar dat er een NDP feestje van gemaakt wordt is misselijkmakend. Schaamt de NDP zich niet?” aldus een kritische Facebook gebruiker op het social media platform.

Wijnaldum kwam gisteren met een replica van de gewonnen Champions League beker aan in Suriname. Het is de bedoeling dat hij zondag in de multifunctionele zaal van het commissariaat Coronie gedecoreerd wordt door NDP voorzitter en president Desi Bouterse.