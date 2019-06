Jongeman (17) overleden nadat boomtak op zijn hoofd viel

Een 17-jarige jongeman is in Suriname overleden nadat een boomtak op zijn hoofd viel. Het ongeval vond plaats toen hij samen met zijn broer aan het werk was te Poesoegroenoe in het district Sipaliwini, schrijft dagblad Times of Suriname vandaag.

Volgens de Surinaamse politie liep de jongeman ernstig letsel op door de gevallen boomtak. Van­we­ge de op­ge­lo­pen ver­won­din­gen werd hij met de am­bu­lan­ce van Po­ki­gron ver­voerd rich­ting Pa­ra­ma­ri­bo. On­der­weg kwam hij echter te over­lij­den schrijft de krant.

De 17-jarige werd dood bin­nen­ge­bracht bij de po­li van Browns­weg, waarna de politie een onderzoek startte en zo de oorzaak wist te achterhalen.