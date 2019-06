Wijnaldum in Suriname aangekomen met Champions League beker

Voetballer Georginio Wijnaldum poseerde vanmiddag samen met de Surinaamse minister van sport bij de Champions League beker waarmee hij vandaag in Suriname aankwam. Wijnaldum wordt in het district Coronie gedecoreerd door de Surinaamse president Desi Bouterse.

Volgens de Surinaamse regering heeft Wijnaldum Suriname onlangs in de spotlight gezet toen hij de Surinaamse vlag bij zich had na zijn gewonnen Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. De beelden met de vlag gingen de wereld over.

De decoratie is zondag en volgens de districtscommissaris van Coronie, Remi Tarnadie, is het een bijzondere eer dat deze voetbalheld die Surinaamse roots heeft, in Coronie gedecoreerd mag worden.

De aankomst van Wijnaldum op Zanderij:

The arrival of Georginio Wijnaldum with the Champoins League Cup at Johan Adolf Pengel International Airport Posted by Johan Adolf Pengel International Airport on Thursday, 13 June 2019