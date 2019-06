Man die 68-jarige Rinia Chitanie mishandelde is voormalig asielzoeker

De 20-jarige man die de onlangs overleden 68-jarige Surinaams-Nederlandse Rinia Chitanie in Amsterdam ernstig heeft mishandeld en verkracht is een voormalig asielzoeker die na zijn asiel aanvraag een verblijfsvergunning heeft gekregen. De man, een zogenoemde ‘statushouder’, verblijft al een jaar of vijf in Nederland en is nooit eerder met justitie in aanraking gekomen, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte statushouder heeft psychiatrische problemen, zegt zijn advocaat. De rechter heeft besloten dat de 20-jarige, die momenteel vastzit in Scheveningen, door een psychiater moet worden onderzocht. Het psychiatrisch onderzoek en de rapportage over de man zullen naar verwachting rond half juli zijn afgerond.

De vrouw was zo zwaar mishandeld dat familieleden haar in het ziekenhuis niet herkenden. „De botten in het gezicht waren gebroken. De ribben waren gebroken. En ze had een heel groot hersenletsel”, vertelde een naaste eerder aan Opsporing Verzocht.

Een buurman, die ter plaatse was, werd ook door de 20-jarige verdachte aangevallen. Hij vertelde aan De Telegraaf al dat de jongeman geen Nederlands sprak, maar gebrekkig Engels. Uit welk land de man afkomstig is, is niet bekend.