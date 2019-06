Surinamers slaan alarm over kaalkap en houtroof in binnenland

Bezorgde burgers in Suriname hebben op social media de noodklok geluid over mogelijke kaalkap en houtroof in het binnenland. Dit nadat deze week wederom een ponton met honderden houtblokken is gesignaleerd op de Surinamerivier, zoals in het filmpje hieronder te zien is. Volgens hun wordt het land letterlijk leeg geroofd van haar natuurlijke hout-hulpbron, met extreme ecologische gevolgen.

De bezorgde burgens zijn de mening toegedaan dat de huidige regering helemaal niets doet aan deze zaak. Dit terwijl het een vrij ernstig probleem is omdat de natuur met dag erger wordt aangetast. Beweerd wordt dat er door enkele chinese bedrijven een heel aggresief beleid voor opkoop en export van rondhout wordt gevoerd.

Recentelijk hebben leden van de oppositie de regering in het parlement om duidelijkheid gevraagd hoe het zit met de controle over de houtkap in het binnenland. Volgens enkele VHP-leden doen concessiehouders door gebrek aan controle wat ze maar willen. Als voorbeeld noemde men het Chinese staatsbedrijf China Zhong Heng Tai Investment Company Ltd, dat in plaats van het produceren van Palmolie, aan illegale kaalkap en houtroof doet.

De bezorgde burgers hopen dat vanuit de regering er alles aan gedaan wordt om optimale controle uit te voeren over de houtkap in het binnenland. “Als de regering maar aan eigen belangen denkt zullen wij als inwoners van het land het ernstige van de zaak pas merken, wanneer ons bos volledig is vernietigd en de bedrijven vertrokken zijn uit ons land”, merkt een aardrijkskunde docent op.

Daar gaat ons BOS Posted by Lloyd Groenhart on Wednesday, 12 June 2019