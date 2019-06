Duitse ambassadeur op bezoek in Suriname bij minister van onderwijs

Minister Lilian Ferrier van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft deze week ambassadeur Holger Wilfried Michael, van de Federale Republiek Duitsland, ontvangen.

De ambassadeur residerend in Port Of Spain, werd vergezeld door Ingo Winkelmann, Head of division for Latin America and the Caribbean at the German Federal Foreign Office. Het ging om een kennismakingsbezoek en er werd van gedachten gewisseld over mogelijkheden voor bilaterale en regionale samenwerking.

Dit bezoek vond plaats op maandag 3 juni 2019.