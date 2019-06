HI&T: Prijs van elk product of dienst dient in SRD aangeduid te worden

Het is het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme opgevallen dat het de laatste tijd vaker voorkomt dat bij het bieden van goederen en diensten aan de consument, de prijs van deze goederen en het tarief van deze diensten of in de Surinaamse munteenheid, SRD of in vreemde valuta wordt aangeduid.

Het ministerie benadrukt in een bekendmaking dat de prijs van elk product of dienst in SRD aangeduid dient te worden. Indien men de prijs van een goed of het tarief van de dienst in vreemde valuta aanduidt, dient naast deze aanduiding ook de SRD prijs of tarief vermeld dient te worden.

Verder laat het ministerie weten, dat de consument nimmer de verplichting mag worden opgelegd tot het betalen van een product of dienst in vreemde valuta, doch dient veeleer aan hem de keuze te worden gelaten hoe die de betaling wilt doen.

Op social media wordt er echter heel veel kritiek geuit op de bekendmaking. Velen zijn de mening toegedaan dat door gebrek aan controle vele bedrijven toch nog hun goederen en diensten in valuta aanbieden. Daarnaast laten zij ook weten dat bij sommige bedrijven er zelf geeist wordt dat men in valuta betaald. Als duidelijk voorbeeld worden de verschillende reisbureaus en de SLM aangegeven.