VIDEO: ‘Aanstekelijk nummer ‘Papi Chulo’ moet ook aanslaan in Suriname’

Het Nederlandse platenlabel Brothers United Records (BUR) is onlangs een contract aangegaan voor de release van de aankomende EP van de artiesten Justice Toch en Artistic Raw. De eerste single kwam afgelopen week al uit en heet ‘Papi Chulo’. Deze clubbanger, die te beluisteren is op platformen zoals Spotify en Apple Music, is zeer aanstekelijk.

“We zijn een Label in Nederland maar we zijn van Surinaamse komaf en tevens zijn de artiesten Arubaans en Surinaams. Het zou daarom leuk zijn als het nummer ook zou aanslaan in Suriname” aldus een woordvoeder van BUR tegen Waterkant.

Justice Toch

Justice Toch, de Nederlandse artiest van Arubaanse afkomst, staat reeds bekend om zijn unieke sound die het goed doet op zowel de radio als op de dansvloeren van de clubs. Door rap te combineren met zijn zangtalent heeft Justice Toch al een aantal hits op zijn naam staan. De nummers ‘Round & Round’, ‘Salut’ en ‘Laden’ hebben samen op YouTube meer dan 10 miljoen views. ‘Papi Chulo’ heeft alle ingrediënten om deze prestaties op zijn minst te evenaren.

Artistic Raw

Artistic Raw is in Nederland één van de gevestigde DJ’s die zelfs support heeft gehad van grote internationale DJ namen zoals David Guetta, Diplo, Deorro, Tiesto en Hardwell. Met ‘Papi Chulo’ geeft hij samen met producer Shinna en Justice Toch de clubs weer genoeg voer om de dansvloeren te vullen voor de komende periode.

De heren pakken het meteen goed aan, want ze hebben tegelijkertijd de videoclip gedropt. Deze hebben de mannen in Spanje geschoten en is hieronder te zien: