Gezondheidszorg assistenten Boven-Suriname krijgen bijscholing over zwangerschap en bevalling

Om de kwaliteit van de zorg voor zwangere vrouwen in Suriname te kunnen garanderen, is continue bijscholing van gezondheidswerkers van belang binnen de gezondheidszorg. Vooral voor de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname die de toegewijde kwaliteitszorg hoog in het vaandel houdt. Daarom heeft de Medische Zending 40 Gezondheidszorg Assistenten uit de ressorten Brownsweg en Laduani aan de Boven-Suriname bijgeschoold in acute situatie met de focus op zwangerschap en bevalling.

De bijscholing duurde drie dagen en is verzorgd door drs. Rosanne Peuscher, coördinator van de afdeling Opleiding van MZ, en de docent spoedeisende hulp van MZ, drs. Lotte Bökkers. Tijdens deze bijscholinghebben de GzA’s een refresher gekregen in de theorie met de aandacht op het stimuleren van acute situaties waarbij zij moeten handelen. Hierbij is er voor het praktisch gedeelte geoefend met fantoompoppen. De getrainde GzA’s blikken terug op een leerrijke training en vonden vooral het praktisch gedeelte erg nuttig.

Drs. Rosanne Peuscher vindt deze bijscholing van essentieel belang en geeft aan dat er nog een bij-scholing in ICT voor dit jaar op het programma staat. Zij geeft verder aan dat de Medische Zending nog helaas afhankelijk is van donoren voor het financieren van het bijscholingsprogramma. De bijscholing van het ressort Laduani was van 13 mei tot en met 15 mei 2019 en van het ressort Brownsweg was van 20 mei 2019 tot en met 22 mei 2019.

In juli worden er nog 10 GzA’s getraind. De acute situatie bijscholing is mede mogelijk gemaakt door PAHO Suriname.