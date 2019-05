45-jarige bonuman in Suriname aangehouden voor misbruik 25-jarige

De Surinaamse politie heeft onlangs de 45-jarige bonuman J.K. ingesloten voor misbruik van een 25-jarige dame. Het gezin van het slachtoffer was bij de verdachte beland voor een probleem. Op de plaats aangekomen vertelde het slachtoffer de bonuman dat zij vaker in trance raakte.

Om te genezen was zij samen met haar moeder en andere gezinsleden bij de verdachte. De verdachte was uren met de dame bezig en gaf haar een kruidenbad. Op een gegeven moment hield de bonuman haar voor dat mensen boze geesten hebben gestuurd en dat deze tussen haar benen zitten. Indien zij binnen 14 dagen niet de juiste behandeling zou krijgen zou zij doodgaan.

Het slachtoffer was vanwege de opmerking helemaal verslagen. De bonuman hield de dame voor dat hij seks met haar moest bedrijven om de boze geesten weg te krijgen. Na de zogenoemde behandeling is de dame naar huis vetrokken. De volgende dag toen het slachtoffer weer bij de bonuman moest gaan vertelde zij haar moeder over het gebeuren.

De familie stapte vervolgens naar de politie en deed aangifte tegen de bonuman. In eerste instantie ontkende hij het strafbaar feit te hebben gepleegd, maar kwam naderhand erop terug en zei dat het slachtoffer ook heeft gewild. In het belang van het onderzoek is de bonuman achter slot en grendel gezet, meldt Dagblad Suriname in haar editie van vandaag.