Corona Band is tijdens Keti Koti in Suriname

De bekende Surinaams-Nederlandse kasekoband Corona Band is van 23 juni tot 5 juli in Suriname voor een Keti Koti Tour. Het eerste optreden vindt plaats op 28 juni op de Pier van Hotel Torarica. Hierna gaat de band op 29 juni naar Coronie en op 30 juni staat de Corona Band op een Keti Koti party in Courtyard Marriott.

“Eind juni en december 2017 waren we voor het laatst in Suriname. Vorig jaar december hebben we overgeslagen en nu komen met Keti Koti om het 12-jarig bestaan van de band met de fans te vieren. We hebben maar drie optredens op het schema en de Corona Band zal ook niet als verrassing aanwezig zijn bij andere evenementen”, benadrukt bandleider Clifton Ost.

De populaire band scoorde in 2017 een grote hit met ‘Kom uit de kast’. Het nummer inspireerde wijlen Mikel F. Haman van de Stichting SURVIBES en Guus Pengel, tekstschrijver voor televisie, film, muziek en theater om een All Star versie te maken met een duidelijke oproep voor een gay-straight coalitie in Suriname en Nederland.

Van Corona Band zijn twee nieuwe songs uit. Het gaat om ‘Scheveningen’ vertolkt door Wendel Bendt meer bekend als Haroen en ‘A Uma E kori mi’ door Steven Faerber meer bekend als Fer.