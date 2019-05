Amerikaans schip vastgelopen aan de monding Surinamerivier

Het Amerikaanse gekoeld vrachtschip Eastern Bay, is vanavond vastgelopen aan de monding van de Surinamerivier. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om geladen schepen naar binnen te loodsen door de Maritieme Autoriteit Suriname. Dit meldt Starnieuws.

Volgens het medium is het nog niet duidelijk wanneer het mogelijk is om het schip vlot te krijgen. De waterstanden in de rivier zijn vrij laag door de maanstand (laatste kwartier). De hoge waterstanden zijn in de nacht. Dat maakt het moeilijker om het vaartuig los te krijgen.



Intussen zijn diverse betrokkenen uit de scheepvaartsector geïnformeerd over het aan de grond zitten van het schip. Hoe lang de situatie zal duren, kan nog niet worden ingeschat. “U wordt tijdig in kennis gesteld als de situatie is veranderd,” meldt de ‘chief pilot’ van de MAS aan belanghebbenden, aldus de nieuwssite.