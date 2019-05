VIDEO: Van Assen wint weer medaille voor Suriname in Lima

De Surinaamse topatleet Miguel van Assen heeft weer een medaille voor Suriname binnen gehaald. Dit keer haalde hij brons tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap en wel op de ‘Campeonato Sudamericano de Mayores Lima 2019’. In een videoboodschap gaf Miguel aan dat het niet zijn ‘personal best’ was, maar dat hij het de volgende keer beter gaat doen.

Van Assen is blij is dat hij weer een prijs voor Suriname in de wacht heeft gesleept en zegt daarover: “…All the glory to god once more. Bronze plak behaald tijdens de zuid amerikaanse kampioenschap. Ik dank een ieder nogmaals. My coach Lazaro Calderon, mijn sponsoren, geheel Suriname for standing with me…“

In een filmpje daarover zegt hij ook dat zijn twee jongens jarig zijn. Check het hier: