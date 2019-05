Eerste Mrs. Suriname en Misters of Suriname verkiezing komt eraan

Dit jaar wordt voor de eerste keer een Mrs. Suriname en Misters of Suriname verkiezing in Suriname gehouden. Deze vindt plaats op 5 juli. Tien vrouwen en zeven mannen zullen eraan meedoen. De verkiezing is de eerste activiteit van de organisatie 597 Events & Marketing. Het thema is ‘Stop violence against women’.

De verkiezing heeft dezelfde ronden als een miss verkiezing, maar bevat geen bikini ronde. Er is een nationaal kostuumronde waar men kennis zullen maken met de contestanten en een talentenronde. De Mrs. Suriname en Misters of Suriname worden uiteindelijk afgesloten met een vragenronde.

De winnaars zullen naar het buitenland worden afgevaardigd om Suriname tijdens een internationale verkiezing te vertegenwoordigen.