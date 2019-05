VHP: ‘Grote plannen om district Marowijne tot ontwikkeling te brengen’

Op zondagavond 19 mei heeft de VHP een meeting in het Surinaamse grensstadje Albina gehouden, waarbij het districtscampagneteam ‘Albina en omgeving’ is geïnstalleerd door VHP voorzitter Chan Santokhi, onder leiding van Patrick van Genderen. Op deze druk bezochte vergadering heeft de partij meegedeeld dat er grote plannen zijn om het district Marowijne tot ontwikkeling te brengen. Met name Albina is een speerpunt van de partij.

VHP ondervoorzitter, Asis Gajadien, benadrukte dat de euro’s die Suriname binnenkomen via Frans Guyana, Albina passeren en naar Paramaribo komen. “Wij willen ervoor zorgen dat de Fransen in Albina alles vinden wat zij in Paramaribo komen zoeken. A euro no mag psa Albina. Albina moes trong wang fotó san moes man drai moro lek St Laurent. A dong na joe anoe” aldus Gajadien.

Patrick van Genderen zei dat hij er vertrouwen heeft dat alleen Chan Santokhi samen met de Fransen kan verwezenlijken dat Albina weer tot bloei komt. Dit zal een enorm spin-off effect hebben voor Albina. Criminaliteit zal drastisch dalen, werkgelegenheid zal toenemen, Albina zal schoon zijn en het toerisme zal bloeien.

Door Van Genderen is ook aandacht gevraagd voor een multifunctionele sportaccommodatie voor Albina.