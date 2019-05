Weer illegaal hout voor export in Suriname onderschept

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname heeft gisteren weer een partij illegaal hout, bestemd voor de export, onderschept. Het gaat om een houtexportbedrijf dat in de omgeving van Powaka bezig was houtblokken in een container te laden voor export, meldt Starnieuws vandaag. De SBB noch de douane waren hierbij aanwezig.

Volgens de Houtuitvoerwet is het laden van hout voor uitvoer slechts mogelijk is in aanwezigheid van de SBB en de douane. Overtreding van deze wet is een economisch delict en bij constatering zullen er maatregelen getroffen worden, liet de SBB recent nog weten.

Uit de controle van de SBB dinsdag is vast te komen staan dat er reeds een container was ingeladen zonder de vertegenwoordiging van de nodige autoriteiten. Deze container was reeds naar de Nieuwe Haven vertrokken voor verdere afhandeling. Na de constateringen van de SBB is er terstond assistentie van de politie gevraagd en is de zaak overgedragen voor verder onderzoek aldus Starnieuws. (Archieffoto)