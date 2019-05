Ophef over luxe vakantie First Lady Suriname in Dominicaanse Republiek

In Suriname is er deze week ophef ontstaan over een vakantie van de First Lady van Suriname, Ingrid Waldring-Bouterse. De vrouw van de Surinaamse president zou met 40 personen voor een luxe vakantie in de Dominicaanse Republiek vertoeven. Bovenstaande foto en het bericht hierover werden gepubliceerd door de Surinaamse krant De West. Die schrijft dat op beelden die de krant onder ogen kreeg, te zien is dat een groepje zich op een jacht bevindt.

Kritiek komt van de politieke partij DA’91 die op Facebook reageert met de zin ‘Meer belastingen voor de burger en meer luxe voor de presidentiele familie.’ “Terwijl een gezin tegenwoordig niet eens naar TBL-Cinema’s kan gaan, permitteert de presidentsvrouw het zich om met veertig man op reis te gaan. De samenleving die zich geen klein uitje kan permitteren, moet toekijken hoe de familie Bouterse aan het genieten is” aldus DA’91-voorzitter Angelic del Castilho in de krant.

De wijze waarop deze vakantie wordt gevierd, staat volgens haar in schril contrast met de situatie waarin de samenleving verkeert. Ze vraagt zich af hoe serieus de problemen in het land worden genomen als er niet eens medeleven wordt getoond met het volk, dat steeds dieper wegzakt in de armoede.

Volgens Del Castilho zijn het typisch kenmerken van mensen die als dictators regeren. “Ze zijn de eigenaren van het land en houden rekening met niemand en voelen zich voor niets verantwoordelijk. Ik hoop, dat de samenleving beseft, dat terwijl zij acht jaar lang moet sparen om hun dak te verven of vernieuwen, de familie Bouterse flink aan het genieten is in dure landen.’’