Automobilist belandt in goot en blaast meer dan viermaal toegestane alcoholpromillage

Een 42-jarige autobestuurder belandde afgelopen zondag met zijn auto in de langs de weg lopende trens. Hij kwam met de schrik vrij en bleek heel diep in het glaasje te hebben gekeken. Bij een alcohol test blies hij 980 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Het toegestane alcoholpromillage in Suriname is 220 microgram.

Dit kwam naar voren toen hij ter ontnuchtering werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij aan een blaastest werd onderworpen. Na zijn ontnuchtering, is hij heengezonden. Het dossier ter zake is voor verdere afhandeling opgestuurd naar het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De politie van het ressort Livorno heeft het rijbewijs van de 42-jarige autobestuurder ingevorderd.

De bijbehorende foto is gemaakt van een soortgelijk ongeval welk ook op zondag jl. plaatsvond aan de Hannaslustweg.