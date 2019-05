Documentaire over Anil Ramdas vanavond op TV

Schrijver Anil Ramdas laat in 2012 met zijn zelfgekozen dood Nederland in verbijstering achter. Op donderdag 2 mei is een documentaire over hem te zien op NPO2. De titel van de documentaire over de in Suriname geboren schrijver is ‘Nooit meer Thuis’ en is gemaakt door Paul Cohen.

De documentaire ging half april in première in de Balie, het Amsterdamse debatcentrum waar Ramdas een periode directeur van was. Vandaag is de televisiepremière op NPO 2 om 22.55 uur. Regisseur Paul Cohen probeert in de documentaire de opkomst en ondergang van ‘de koning der allochtonen’ te reconstrueren.

Bekijk een fragment: