Auto rijdt eetcafé in Suriname binnen

In Suriname is een personenauto vandaag een eetcafé binnen gereden. Het gaat om eetcafé Jomax aan de Tourtonnelaan in Paramaribo. Hoe de wit gelakte auto het voor elkaar heeft gekregen is nog niet bekend. Op foto’s zoals deze gepost door Virish Bhoelai is te zien welke ravage is aangericht.

Het is nog niet bekend als er naast de materiële schat ook gewonden zijn gevallen. Het wachten is nu op de officiële informatie.