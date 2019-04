Bromfietser per ambulance naar ziekenhuis na frontale aanrijding in Suriname

Een bromfietser is zondagavond per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Dit gebeurde na een frontale aanrijding met een personenauto. Het verkeersongeval vond rond 23.30u plaats aan de Williamstraat, een zijstraat van de David Simonstraat in Paramaribo.

De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Het is nog niet bekend welk letsel de bromfietser heeft opgelopen en waardoor de aanrijding is ontstaan. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.