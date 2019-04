Hof van Justitie in Suriname neemt eigen website officieel in gebruik

Het Surinaamse Hof van Justitie (HvJ) heeft sinds kort haar eigen website. De site, www.rechtspraak.sr, werd afgelopen week officieel in gebruik genomen en formeel gelauncht. Alle uitspraken van civiele en strafrechtelijke zaken zullen ook op deze site worden gepubliceerd. Namen van de veroordeelden zullen niet op de website worden geplaatst omdat het geen sensatie website is, zegt waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks (foto).

Het project maakt onderdeel uit van het meerjaren strategisch beleidsplan van het Hof van Justitie. De bedoeling van het plan is om de samenleving te informeren over de rechtspraken of jurisprudentie. Rasoelbaks spreekt van een markante gebeurtenis. Hij is ervan overtuigd dat met de ingebruikname van deze website de informatie de gemeenschap makkelijk zal bereiken.

“De website is er voor de informatie over de bereikbaarheid van de rechterlijke organisatie, zoals: zittingen, wanneer en hoe laat ze worden gehouden, de historische uitspraken, de verschillende procedures, zittingsroosters, gedragscode voor rechters en de procesreglementen. De waarnemend president van het Hof voegde er verder aan toe dat er hard gewerkt is bij de uitvoering van dit project, om de website klaar te stomen voor gebruik.

De voorzitter van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), Roy Shyamnarain, heeft aangegeven in zijn speech dat het Hof de stichting benaderd heeft voor het project. Shyamnarain zei verder dat de website vooral de legitimiteit en transparantie van de rechtspleging in Suriname zal moeten versterken. “De media en studenten zullen ook flink hiervan gebruik kunnen maken”, voorspelde hij.

Na de toespraken van de voorzitter van SJSSN en de waarnemend president van HvJ, heeft de symbolische ondertekening van overdracht van de website tussen dit tweetal plaatsgevonden. Tot slot gaf Marc van Opijnen, Expert Nederlandse databank, een toelichting over de website.