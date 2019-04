Surinaamse zanger Paul Nijon van Young Cosje overleden

De bekende Surinaamse zanger Paul Nijon is vandaag in Nederland overleden. Dat heeft de band Young Cosje vanmiddag bekend gemaakt. Nijon was al enige tijd ziek. Zijn overlijden komt hard bij fans en de Surinaamse muziekwereld.

De in Suriname geboren Nijon lag sinds februari in het ziekenhuis, maar het ging de laatste tijd volgens de arts goed met hem, zegt een collega muzikant tegen reporter Steven Seedo. Zijn overlijden komt daarom als een shock.

Diverse collega’s hebben vanavond gereageerd op het overlijden van de geliefde zanger. ‘We verliezen in hem een legendarische kasekozanger’ zeggen velen.