Bejaarde krijgt bezoek van president Suriname op haar 100ste verjaardag

De Surinaamse Harriette Belliot-Jeffrey, beter bekend als ‘Ma Jet’, werd gisteren aangenaam verrast op het feest ter herdenking van haar 100ste jaardag. Ze kreeg op haar speciale dag bezoek van de president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse. De jarige toonde zich enorm blij met het bezoek van de Surinaamse president.

In een luchtig gesprek informeerde het staatshoofd onder meer naar de gezondheid van de 100 jarige. Hij woonde ook de kerkdienst bij die is gehouden in naam van de jarige. Ook de districtscommissaris van Paramaribo Noord- Oost Mike Nerkust bracht een bezoek aan Belliot-Jeffrey.

Uit handen van de districtscommissaris heeft de jarige de gebruikelijke enveloppe met inhoud namens de president in ontvangst genomen. Ook een prachtige orchidee behoorde tot één van de geschenken.

De jarige geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat zij in haar lange leven heel veel heeft bewogen. Ze vindt het jammer dat jeugdigen tegenwoordig veel minder bewegen.