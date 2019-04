Elegance hotel in Suriname ruimt op en belooft beterschap na sluiting restaurant

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst zijn afgelopen dinsdag overgegaan tot sluiting van het restaurant van het Elegance Hotel en Casino. Bij controle werden diverse misstanden geconstateerd, zoals kakkerlakken in een zak specerijen. Donderdag mocht de zaak weer open na goedkeuring door het districtscommissariaat. Er is niet alleen een grondige schoonmaak uitgevoerd door erkende externe bedrijven, maar ook direct nieuwe apparatuur aangeschaft, aldus een woordvoerder.

De activiteiten in de keuken werden dinsdag tot nader orde stopgezet. De eigenaar kreeg de gelegenheid om zaken in orde te maken, zoals de wet dat voorschrijft en dat is ook gebeurt. “We begrijpen dat het volk geïnformeerd moet worden maar geef de ondernemers eerst een eerlijke kans om de punten van afkeur te herstellen. Met ons nieuwe ervaren keuken team gaan we met frisse moed ertegenaan” zegt de general manager.

Het hotel liet middels foto’s van de keuken zien dat de misstanden die geconstateerd waren aangepakt zijn. Bekijk de foto’s van een opgeruimde keuken hier: