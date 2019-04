Meer dan 300 verkeersslachtoffers afgelopen maand in Suriname

In Suriname zijn in de afgelopen maand maart meer dan 300 verkeersslachtoffers geregistreerd. Het gaat om 35 voet­gan­gers, 14 fiet­sers, 113 brom­fiet­sers en mo­tor­fiet­sers, 138 au­to­be­stuur­ders en me­de-in­zit­ten­den en 9 ove­ri­gen meldt Times of Suriname. Dat blijk uit cijfers van de afdeling medische registratie van het Academisch Ziekenhuis in Suriname schrijft de krant.

Volgens de cijfers is een groot deel van slacht­of­fers tus­sen 15 en 34 jaar en wel 125 per­so­nen. Ook is 70 pro­cent van de ver­keers­slacht­of­fers man. Dat laatste waarschijnlijk omdat mannen meer deel­ne­men aan het ver­keer als au­to­be­stuur­der en brom­fiet­ser, aldus Times.

Ook het aantal dodelijk slachtoffers is vrij hoog. In de eerste drie maanden van het jaar werden ruim 20 doden geregistreerd. De laatste verkeersdode tot nu toe was een 27-jarige bromfietser die dinsdag doodgereden werd door een 23-jarige man zonder rijbewijs.