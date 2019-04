Leerkracht die scholiere in Suriname over schoolerf sleepte ontslagen

De leerkracht die begin deze week een scholiere over het schoolerf sleepte wordt ontslagen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname. Dat heeft minister Lilian Ferrier van Onderwijs donderdagmiddag in De Nationale Assemblee gezegd. Het incident werd door mede scholieren gefilmd (zie onder) en veel gedeeld via social media.

De leerkracht verklaarde dat hij in een ruzie tussen twee scholieren had ingegrepen. Waarom hij besloot op deze manier te handelen kon hij echter niet verklaren, schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd. Het meisje dat met een andere leerling wilde vechten is door de schoolleiding voor enkele dagen geschorst.

Het incident deed zich voor op de lbo-school in Brokopondo, die donderdag was gesloten omdat vijftien van de negentien leerkrachten naar Paramaribo gingen om hun collega te ondersteunen.

Volgens de minister heeft de vakbond aangekondigd in bezwaar te gaan tegen het ontslag van de leerkracht.