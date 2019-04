Telegraaf: ‘Cocaïne stroom uit Suriname bloot gelegd in onderzoek spookwoningen’

In het Nederlandse onderzoek naar Haagse ’spookwoningen’ die werden ingezet als criminele pakhuizen van het hoogste segment van de onderwereld en waarin Donovan A. (foto) werd genoemd, wordt een directe link gelegd met Suriname. De recherche houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat de aangetroffen ruim 6,5 miljoen euro grotendeels is verdiend met cocaïnesmokkel vanuit Suriname. Dat schrijft De Telegraaf vanmorgen.

Volgens de krant wordt in het onderzoek beschreven dat een groep van vier mannen met een Surinaamse achtergrond maandelijks tonnen cocaïne naar Nederland zou smokkelen vanuit Suriname, via de haven van Antwerpen.

De Telegraaf schrijft verder dat uit haar eigen onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de verdachten uit het onderzoek een Surinaamse achtergrond heeft. Naast Frankie B. en twee van de bewoners van de spookwoningen zijn dat hoofdverdachte Satishkoemar F. (43) en politieman Donovan A. (36) uit Rijswijk (foto).

Volgens de krant is het opvallend dat in november in de appartementen waar nu in maart opnieuw invallen werden gedaan, bij eveneens Surinaamse broers 300.000 euro was aangetroffen.

De Rijksrecherche vermoedt verder dat politie-inspecteur Donovan A. (36) uit het omvangrijke rechercheonderzoek naar Haagse spookwoningen, vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan criminelen.



De Telegraaf kopte vanmorgen groot: