Twee overvallers, tipgever en ‘bonuman’ aangehouden na roofoveral op kledingzaak

De politie in Suriname heeft vier mannen aangehouden in verband met een overval, die zaterdagmiddag 30 maart werd gepleegd op een kledingzaak aan de Keizerstraat in Paramaribo. Het gaat om twee overvallers, een tipgever die werkzaam was in de winkel en een ‘bonuman’. Bovenstaande foto’s van het viertal werden zondagavond door de politie vrijgegeven.

De twee met vuurwapens gewapende overvallers knevelden de winkelier en zijn personeel en namen vervolgens een geldbedrag in Surinaamse dollar uit de kassa in de winkelzaak. Vervolgens gingen de criminelen naar de bovenste verdieping van het gebouw, alwaar de woonruimte van de winkelier is. In de woning troffen zij een groot geldbedrag in Surinaamse dollars, Amerikaanse dollars en Yen aan die ze ook wegnamen.

Dankzij een technisch hulpmiddel wist de politie de overvallers zichtbaar te maken. Door goed opsporingswerk van leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) zijn niet alleen de overvallers, de 27-jarige Kevin C. en de 27-jarige Durando Mac-N., maar ook hun tipgever Vincent A. en de 54-jarige ‘bonuman’ Wilfred H. aangehouden.

Die laatste bonuman is volgens de politie in het belang van het onderzoek aangehouden. Hij heeft namelijk voor het cultureel baden van drie personen een groot geldbedrag in Surinaamse dollars gevraagd en ontvangen. Het vermoeden bestaat dat het door hem ontvangen geldbedrag deel uit maakt van de buit.



Alle vier mannen zijn in verzekering gesteld. Een groot deel van het gestolen geld is al terug gevonden.

De overvallers werden vastgelegd mbv een camera.