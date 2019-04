Suriname op Topontmoeting Caribische Staten in Nicaragua

De 8ste Topontmoeting van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Associatie van Caribische Staten (ACS) heeft afgelopen vrijdag in Managua, Nicaragua plaatsgevonden. Het thema van deze Top ontmoeting was:Uniting Efforts in the Caribbean to Address Climate Change. Op deze Summit werd de president van Suriname vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.

Deze ééndaagse Summit werd voorgezeten door de President van de Republiek Nicaragua, Daniel Ortega Saveedra. President Ortega heeft in zijn inaugurele toespraak, onder andere gewezen op het sterk verband tussen klimaatsverandering en de handhaving van vrede en veiligheid in de wereld. Suriname heeft de noodzaak voor eenheid en samenwerking benadrukt, teneinde de effecten van klimaatsverandering te kunnen tegengaan.

Tevens werd het belang van klimaatfinanciering onderschreven. In dit verband werd het initiatief van Suriname, als het meest bebost land ter wereld, om de 1eConferentie van High Forested and Low Deforestation(HFLD) Developing Countries te organiseren op 12-15 februari 2019 aangehaald. De organisatie werd voorts opgeroepen het resultaat van deze conferentie, met name de “Krutu of Paramaribo: Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, te ondersteunen.

Intensivering van Zuid-Zuid partnerschappen, een sterk intraregionaal transport- een connectiviteitsbeleid, ter bevordering van toerisme en economische groei, alsook de betrokkenheid van jongeren in ontwikkelingsprojecten, zijn zaken die door Suriname zijn onderschreven als essentieel voor de relevantie en het voortbestaan van de ACS als organisatie.

Ter bevordering van de statutaire doelstelling van de ACS gericht op overleg, samenwerking en gecoördineerde aanpak van de prioriteitsgebieden betreffende handel, transport, duurzame toerisme en het mitigeren van de effecten van klimaatsverandering, werd het 2019-2021 Actie Plan ook aangenomen tijdens de onderhavige ontmoeting.

Vermeldenswaard is dat deze Summit tevens in het teken stond van het vijfentwintig (25) jarig bestaan van de ACS, de behaalde successen op sociaal-, economisch-, en cultureel gebied en de te overbruggen uitdagingen in de Caribische regio, waarvan samenbundeling tegen de effecten van klimaatsverandering prioriteit geniet. Bij deze gelegenheid werd Barbados verwelkomd als de nieuwe voorzitter van de ACS Ministeriële Raad.

Deze Topontmoeting resulteerde in de aanname van een slotverklaring, waarin de Staatshoofden en Regeringsleiders zich hebben gecommitteerd gezamenlijke acties te ondernemen tegen de effecten van klimaatsverandering.