‘Mi na Gowtu’ programma voor jongeren gestart in Suriname

Afgelopen weekend is het startsein gegeven van het jaarprogramma Mi Na Gowtu voor jongeren van 12 tot 18 jaar oud. In totaal hebben 64 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het startmoment in het Telesur Opleidingscentrum (TOC). Abielle Codrington, een deelnemer van het programma, heeft de openingshandeling verricht door een verrassingsact over ‘obstakels in het leven’.

Het Mi na Gowtu programma zal middels themamaanden aandacht besteden aan competenties op het gebied van communicatie en leiderschap. Alle deelnemende jongeren worden op een gelijkwaardige manier begeleidt en gecoacht door ervaringsdeskundigen. De activiteiten worden spelenderwijs en op een luchtige wijze aangeboden om de effectiviteit te verhogen. Thema’s als het milieu, ondernemerschap, toerisme, budgetteren, leiderschap en communicatie zijn opgenomen in dit programma.

De maand april is de maand van de presentatietechnieken.

De voorzitter van CCPR en het Mi na Gowtu programma blikt terug op een geslaagde activiteit en zei het volgende; “dat jullie vandaag hier aanwezig zijn, is de eerste stap in de communicatiereis die jullie gaan maken. Dit programma hebben wij ontwikkelt, omdat wij geloven in jullie toekomst, jullie levenspad en jullie successen.”