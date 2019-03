Powl Ameerali sluit succesvolle Nederlandse tour af in Rotterdam

ROTTERDAM, 1 apr – De bekende zanger Powl Ameerali uit Suriname was in de maand maart in diverse Nederlandse theaters te zien met zijn show Lobi.Firi.Prisiri. Gistermiddag, zondag 31 maart, sloot hij zijn succesvolle tour door Nederland af in Theater Zuidplein te Rotterdam. Het publiek ging compleet los bij de populaire nummers die massaal meegezongen werden.

In de grote zaal konden honderden met name Surinamers genieten van het oeuvre van Ameraali. Dit bestaat uit een scala aan gevarieerde nummers die hij de afgelopen drie decennia heeft uitgebracht. Van nummers uit de tijd als voorzanger bij de groep Century in Suriname en Suripop nummers tot aan eigen nummers.

Het Lobi.Firi.Prisiri concert is een samenwerking tussen POA Productions en PUURee. Peter Rijsewijk van PUURee gaf na afloop aan zeer tevreden te zijn over de show die de afgelopen maand is neergezet door beide organisaties. Hij sluit een vervolg niet uit.