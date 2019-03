Directeur Postspaarbank in Suriname krijgt award uitgereikt in Texas

PARAMARIBO, 30 mrt – Ginmardo Kromosoeto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), heeft op vrijdag 29 maart in Dallas, Texas, de World Client of the Year-award 2018 van de organisatie Leadership Management International (LMI) in ontvangst genomen. De topman van de Surinaamse Postspaarbank kreeg de prestigieuze onderscheiding vanwege het vernieuwende leiderschap waarmee hij sinds zijn aantreden op 15 januari 2015 leiding geeft aan de bank.

In april 2017 won Kromosoeto reeds de Regional/Caribbean Client of the Year-award 2016 van LMI, dat wereldwijd organisaties en bedrijven helpt om betere leiders en managers te vormen. LMI Suriname en master licensee Lucien Naarden werden door de overkoepelende wereldorganisatie voor hun prestaties beloond met de lifetime achievement award.

De oudste staatsbank in Suriname heeft na een periode van afwezigheid van een directeur in de afgelopen drie jaar een significante inhaalslag gemaakt. “Met het implementeren van LMI leidt de SPSB nieuwe leiders op die ownership, betrokkenheid en waarde creëren voor niet alleen de bank, maar de totale gemeenschap. De werknemer van de toekomst moet je geen opdrachten willen geven. De rol van de CEO is er een van facilitator en coach. Doordat de werknemers worden opgeleid om ownership en initiatief aan de dag te leggen, wordt de rol van de CEO anders. Daarmee verandert ook het leidinggeven, want hierdoor worden zelfsturende teams gecreëerd”, meent Kromosoeto.

Vernieuwde organisatie

Bij de overname van Kromosoeto had de bank naast het hoofdkantoor aan de Knuffelsgracht en het filiaal te Nickerie slechts drie pinautomaten. Het invoeren van een nieuwe huisstijl was een van de eerste handelingen van de SPSB-directeur. “De verbeterde uitstraling heeft een positieve invloed gehad op het imago van de bank en op de prestaties van de organisatie. De werknemers kunnen zich beter identificeren met de vernieuwde organisatie, terwijl de cliënten de Surinaamse Postspaarbank als innovatiever, succesvoller en moderner beoordelen.” Onder de slogan van de Surinaamse Postspaarbank, ‘Groeien doen wij samen’, wil de bank samen met al haar stakeholders het pad van verdere ontwikkeling en innovatie afleggen.

Zo werd de Moni Karta ontwikkeld, een prepaid pinpas voor de uitkeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Deze maakt de betaling van de sociale voorzieningen efficiënter en minder fraudegevoelig. Tevens is in de dienstverlening naar de cliënten toe meegenomen dat zij per sms hun saldo-opvraag kunnen doen.

In samenwerking met de Southern Commercial Bank en Telesur werd het Unified Payment Platform System opgezet, waarbij elke burger met of zonder bankrekening met een Union Pay-kaart in staat is te bankieren. Via dit platform wordt contactloos betalen mogelijk gemaakt.

Om dit alles te kunnen realiseren moest binnen de bank geïnvesteerd worden in het personeel. Een trainingstraject voor middelmanagement en management via onder meer LMI heeft erin geresulteerd dat het personeel gemotiveerd en resultaatgericht te werk gaat. In 2019 wil Kromosoeto verder invulling geven aan de decentralisatie door outlets te openen in Commewijne, Wanica, Brokopondo, Marowijne en Nickerie. Te Albina, South-Drain en de vertrekhal van de Johan Adolf Pengel luchthaven worden loketten geopend.

Over LMI

Zelfverzekerde, effectieve leiders zijn onmisbaar in het hedendaagse bedrijfsleven. De manager die zowel lokaal als internationaal wil concurreren, moet zijn werknemers de kennis en training bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Ze moeten er ook voor zorgen dat hun medewerkers de tools gebruiken die ze hebben gekregen om de gewenste resultaten te bereiken. Door tientallen jaren van onderzoek en feedback van klanten over de hele wereld weet LMI dat als het gaat om het ontwikkelen van leiders en organisaties, seminars en lezingen geen langdurige resultaten opleveren. In plaats daarvan wordt gewerkt met kleine groepen, die beproefde, bewezen principes aangeleerd krijgen in een reeks korte actiegerichte sessies. Met het toepassen van LMI bewijzen Kromosoeto en de Surinaamse Postspaarbank dat zij nog lang niet aan het eind zijn van het benutten van het arbeidspotentieel van de bank.