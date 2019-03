PARAMARIBO, 30 mrt – “Suriname wil af van het imago als drugsdoorvoerland. Er wordt daarom hard aan gewerkt dat Suriname niet verder wordt gecriminaliseerd als het land dat toestaat om drugs door te voeren”. Dat zei luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV), vrijdag tijdens een persconferentie.

De Surinaamse veiligheidsdienst werkt hiervoor nauw samen met de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), die onder andere het Container Control Program (CCP) in diverse landen in Latijns-Amerika en de Caraïben heeft opgezet. Dit CCP wordt aangestuurd vanuit Panama, onder coördinatie van de Belg Bob Van den Berghe. Hun doel is om zoveel mogelijk verdachte containers op te merken en fysiek te controleren.

Ook in Suriname is er op de Jules Sedney Haven van Paramaribo sinds 1 februari 2013 een Poort Controle Unit (PCU), die actief opereert onder auspiciën van de CCP. Het was deze unit die in januari meer dan 2.200 kilo cocaïne onderschepte op de haven van Suriname, in een rijstcontainer van de vermoorde rijsthandelaar Oemrawsingh .

Van den Berghe was vrijdag ook op de persconferentie van DNV in Suriname waar hij aangaf dat de unit op de haven zal blijven bestaan en valt onder de DNV. De PCU zal de nodige ondersteuning blijven krijgen van de UNODC, liet hij weten. Van den Berghe had in Suriname ook een gesprek met het hoofd van het management tean van de douane in Suriname, August van Lobbrecht:

Having a very useful meeting today with the head of the customs management team, Mr. van Lobbrecht in Paramaribo in Suriname @UNODC_WCO_CCP @CCP_ROPAN @WCO_OMD pic.twitter.com/lpSG72Anxj — Bob Van den Berghe (@BobVdBerghe_UN) March 28, 2019