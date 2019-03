Kort geding rij- en voertuigenbelasting (rvb) in Suriname afgewezen

PARAMARIBO, 28 mrt – Het kort geding over het niet betalen van de rij- en voertuigenbelasting dat vandaag diende, is vanmorgen door de Kortgedingrechter in Suriname afgewezen. Anand Biharie, Stichting Centre for Public Affairs Suriname, ondersteund door Strei!, die de rechtszaak aanhangig hadden gemaakt gaan in beroep.

Biharie vindt dat de rechter de gronden onvoldoende gewogen heeft. Er is een verschil van inzicht, stelt hij tegen Starnieuws. Hij zegt dat zolang de zaak nog zal dienen in hoger beroep burgers de rvb niet hoeven te betalen. 

Het vonnis op papier wordt afgewacht, waarna beroep hiertegen zal worden getekend.