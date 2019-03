Muziekvoorstelling ‘Woiski vs Woiski’ ook te zien in Suriname

PARAMARIBO, 28 mrt – Het muziektheaterstuk ‘Woiski vs Woiski’ wordt in juli in Suriname opgevoerd. De voorstelling over de Surinaamse vader en zoon Max Woiski heeft het vorig seizoen veel succes geboekt in Nederland.

Woiski vs. Woiski vertelt het schrijnende levensverhaal van vader en zoon Woiski die ondanks hun moeizame verhouding furore maakten en Nederland verrijkt hebben met hun aanstekelijke muziek. Max sr. kwam in de jaren dertig, als een van de eerste Surinamers naar Amsterdam en opende daar zijn eerste nachtclub. Hij en zijn zoon Max jr. moesten zien te overleven in het witte Nederland.

Deze voorstelling is tot stand gekomen op basis van het boek Bruine bonen en Kouseband (van Patrick van den Hanenberg in samenwerking met Ronny Woiski), verhalen van anderen en de eigen ervaringen van het artistieke team. Zij hebben op basis daarvan dit verhaal geconstrueerd.