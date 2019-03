Belfort: ‘Chinese winkelier die vrouw mishandelde moet vervolgd worden’

PARAMARIBO, 27 mrt – Een Surinaamse vrouw, die een tube tandpasta zou hebben gestolen bij een Chinese winkel in Suriname, is daarvoor ernstig mishandeld door de winkelier. De mishandeling werd gefilmd en via social media verspreid. Parlementariër Belfort is niet te spreken over het agressieve gedrag van de man en wil dat hij vervolgd wordt.

Belfort noemt het verschrikkelijk wat de winkelier doet. Hij keurt het gedrag van de vrouw ook niet goed maar de manier waarop de winkelier de vrouw naar de grond trekt, slaat en op haar gaat zitten om haar vervolgens daarna ook nog in haar buik te trappen gaat volgens hem te ver. “Die vrouw mag die dingen niet nemen, maar je mag die vrouw ook niet mishandelen. Die Chinees moet vervolgd worden” aldus Belfort.

Hij roept de vrouw op om aangifte van zware mishandeling te doen bij de politie. Bekijk het filmpje hierover bij Apintie TV en oordeel zelf: