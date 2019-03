Doorgeslagen Politiek! Over krankzinnig aantal politieke partijen in Suriname

PARAMARIBO, 27 mrt – [INGEZONDEN] Suriname een prachtig en zeer vruchtbaar land. Overal waar een zaadje in de grond stopt, groeit er wel een manja, papaya of welke boom dan ook. Maar Suriname is ook het land waar je een zaadje in de grond stopt en er groeit spontaan een Politieke partij uit.

Laat ik vooropstellen dat ik niet wil generaliseren voordat men mij hier weer van beticht. Ook ben ik geen politicoloog zoals menig pseudo Surinaamse columnist zichzelf noemt, tja men is blijkbaar geil van titels.

Suriname heeft 591.919 inwoners sinds 2017 (bron Wikipedia) en telt maar liefst 20+ politieke partijen. Dit terwijl Nederland het land waarmee Suriname zich maar al te graag mee vergelijkt, overigens wat ik niet snap, omdat A) Suriname in Zuid-Amerika ligt en Nederland in Europa ligt en B)Nederland Suriname letterlijk en helaas figuur zowel fysiek heeft verkracht in het verleden, heeft 13 politieke partijen op een bevolking van 17 miljoen plus!

Kortom waarom heeft een land met zo weinig inwoners zoveel Politieke partijen nodig?

Iedere Politieke Partij praat over de huidige economie en een ieder weet het beter, daar is niets op tegen. Maar denken al deze partijen wel na over dat de stemhokjes straks moeten worden vergroot naar een afmeting van 10×10 meter want anders past het stembiljet wat inmiddels een formaat krijgt van A0 niet in het hokje en dat men dan het aankruisen van zijn of haar partij in een gleuf moet steken, die ook moet worden vergroot tot een dikte dat zowel De Ware Tijd, Times of Suriname en Dagblad Suriname er gelijktijdig in moet worden gepropt. Helaas is het antwoord NEE.

Wel geloof ik dat een groot aantal partijen een goede intentie hebben en hetzelfde belang hebben, namelijk een beter Suriname. Toch heb ik wel vraagtekens bij een groot aantal partijen, maar dit lijkt mij gezien de grote van de keuze dan ook heel normaal. Want heeft elke partij wel de goede intenties?

Wat ik mij afvraag, aangezien het in mijn bebrilde ogen te groot aantal politieke partijen, die veel al dezelfde belangen hebben. Waarom werken ze niet samen? Waarom niet fuseren tot 1 grote partij, want dan alleen kan je de geordende of beter gezegd oude Politieke partijen doorbreken. Nadeel is hiervan dat men zijn of haar voorzitterschap zal moeten opgeven en tja men blijft helaas in GROTESKE letters machtsgeilheid vertonen en is men hier helaas niet toe in bereid. Maar wat willen al die 21 partijen dan bereiken? Een vraag waar je slechts als antwoord op krijgt, dat ze allen de grootste partij van Suriname willen worden. Of? En nee ik beschuldigd niemand; gaat het perse om het stoeltje in de DNA wat ruim 16.000 srd per maand waard is?

Persoonlijk vrees ik het laatste, want als je slim bent dan werk je samen, om zo volgens naar jullie zeggen de gelouterde en veroudere Politieke partijen te elimenineren. Het is maar een tip van een simple columnist die zich absoluut geen pseudo politicoloog noemt. Verder wens ik alle 21 partijen en het dozijn wat er uiteraard nog wel zal bijkomen de aankomende maanden veel succes voor 2020. Nog meer hoop ik dat jullie iets doen met mijn tip “samenwerken en fuseren”, want anders praat men echt over een krankzinnige en doorgeslagen politiek.

Warme groet,

Appie König