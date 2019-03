Bomb Squad, Brandweer, RBTP en DNV rukken uit voor bommelding in Suriname

PARAMARIBO, 27 mrt – Dit was de situatie zojuist aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. Een groot gebied werd vanmorgen rond 10.00u afgezet. Manschappen van de Surinaamse Bomb Squad, Brandweer, RBTP en DNV zijn uitgerukt. Het is nog onbekend wat er aan de hand is. Het zou een training kunnen zijn maar dat is nu niet duidelijk. UPDATE: het gaat om een bommelding bij een pompstation!

De bommelding is gedaan bij de SOL aan de van ’t Hogerhuysstraat alwaar momenteel alle bevoegde eenheden alsook de bom squad van het Leger maatregelen treffen. Ook de evacuatie in en rondom de omgeving is ingezet.

Volgens het Korps Politie Suriname is er sprake van een grote wegomlegging vanwege een bommelding. Speciale eenheden van de politie en de Motor Surveillance Dienst (MSD) zijn op dit moment, woensdag 27 maart, bezig een grote weg omlegging, in de omgeving van de Van ’t Hogerhuysstraat, te organiseren vanwege een bommelding.

De politie vraagt aan weggebruikers om gebruik te maken van de Idustrieweg Noord naar de richting van de Saronbrug om zodoende via de Hernhutterstraat hun weg verder te kunnen vervolgen.De Willem Campagne- en de Van ’t Hogerhuysstraat zijn geheel afgesloten.

Weggebruikers worden gevraagd gebruik te maken van alternatieve wegen tot dat er nadere instructies worden gegeven.



