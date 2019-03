Suriname wint met 2-0 van St. Kitts and Nevis in Paramaribo

PARAMARIBO, РOp zaterdagavond 23 maart speelde de nationale voetbal selectie van Suriname een belangrijke wedstrijd in het kader van de Concacaf Nations League tegen St. Kitts and Nevis. Het duel, dat in het André Kamperveen stadion te Paramaribo werd gespeeld, eindigde in een 2-0 overwinning voor Suriname.

De doelpunten werden gemaakt door Stefano Rijssel en Ivenzo Comvalius. Suriname had al vier keer eerder tegen St.Kitts and Nevis gespeeld, maar nog nooit in eigen land.

De doelpunten:

De punten zijn belangrijk voor Suriname want de nummer 1 tot en met zes worden geplaatst in de Eerste Divisie. Nummer 1 tot en met tien spelen om de Concacaf Gold Cup. Nummer zeven tot en met 22 wordt geplaatst in de Tweede Divisie. En nummer 23 tot en met 34 in de Derde Divisie.

Na de vierde ronde worden de Divisies in poules onderverdeeld. De Eerste Divisie bestaat uit twaalf landen t.w. de nummers 1 tot en met zes en de zes landen die hebben deelgenomen aan de laatste ronde van de WK-Kwalificatie wedstrijden t.w. Mexico, Costa Rica, Panama, Honduras, USA en Trinidad & Tobogo.



De Tweede Divisie bestaat uit zestien en de Derde Divisie uit dertien landen inclusief Guatemala. Guatemala was toen geschorst. In september 2019 wordt een aanvang gemaakt met de poule wedstrijden. De poule winnaars van Divisie twee en drie promoveren naar een hogere Divisie. De hekkesluiters van de poules degraderen naar een lagere Divisie.