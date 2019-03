Seedorf en Kluivert met Kameroen door naar Afrika Cup

AMSTERDAM, 24 mrt – Het is Kameroen, onder leiding van bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert, gelukt om zich te plaatsen voor de Afrika Cup. De ‘Ontembare Leeuwen’ wonnen hun laatste kwalificatieduel met 3-0 van de Comoren en verzekerden zich daarmee van een ticket voor het eindtoernooi. Deze wordt tussen 21 juni en 19 juli afgewerkt in Egypte.

Kameroen was als gastland aanvankelijk zeker van deelname, maar verloor vorig jaar november de organisatie van het toernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF oordeelde dat de accommodaties in een aantal steden niet op orde waren en er waren zorgen over de veiligheid in het land. Daarop werd Egypte gekozen tot nieuw gastland.

Kort na de gewonnen wedstrijden doken mooie beelden uit de kleedkamer van Kameroen op. Met zang en dans vierden de spelers de overwinning en het feit dat Kameroen geplaatst is voor het eindtoernooi. De in Suriname geboren Seedorf werd daarbij verleid tot een dansje:

La tanière🦁🇨🇲 en feu 🔥 🔥🔥 pic.twitter.com/wAeNLFo1hB — Parlons Foot 237 (@ParlonsFoot237) March 23, 2019