Minister: ‘Elkaar in Suriname niet alleen gedogen, maar elkaar ook accepteren’

PARAMARIBO, 24 mrt – Gelet op het bevolkingsbeleid van Suriname welke onder andere door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgestippeld, stelt minister Mike Noersalim dat we elkaar in Suriname niet alleen moeten gedogen, maar elkaar ook moeten accepteren zoals we zijn.

“Dwars door alle verschillen kunnen wij toch één natie vormen en daardoor een stevig fundament leggen voor onze kinderen en onze kindskinderen”. Dat zei de bewindsman die donderdag aanwezig was in de Palmentuin om deel te nemen aan de Phagwa activiteiten. Hij achtte dit van belang, omdat het beleidsgebied Religieuze aangelegenheden een belangrijk onderdeel vormt van het beleid van het ministerie.

Hij gaf hierbij aan dat er ondanks de verschillende religiën in Suriname, het volk in vrede met elkaar leeft. Phagwa is een religieus feest dat in principe deel uitmaakt van het hindoeïsme, echter zien we dat het heden ten dage niet alleen door de hindoes wordt gevierd, maar ook door de niet-hindoes. “We moeten blijven vasthouden aan de normen en waarden, dan weet ik zeker dat wij een harmonieuze samenleving zullen hebben, waar we tegelijkertijd door de verscheidenheid toch een eenheid kunnen vormen”.