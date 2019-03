Centrale Bank Suriname versoepelt melding herkomst van gestorte US dollars en euro’s

PARAMARIBO, 19 mrt – De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de rapportageplicht van Surinaamse banken, inzake vreemde valuta kasstortingen door hun klanten, versoepeld. Voorheen was het publiek hierdoor verplicht om bij stortingen vanaf USD 3.000 en Euro 3.000, met onderliggende documenten de herkomst van de contante middelen aan te tonen. Deze grens is door de Centrale Bank van Suriname opgetrokken naar USD 5.000 en Euro 5.000.

Dat heeft de Surinaamse Bankiersvereniging vandaag in een persbericht bekend gemaakt. De verenging meldt daarbij wel dat banken desondanks vrij zijn, om op basis van hun eigen compliance risico appetijt, deze limieten te verlagen voor het publiek. ‘De Centrale Bank wenst met deze maatregel het publiek aan te moedigen om gebruik te maken van ons financieel systeem’ staat in het persbericht.

De Surinaamse Bankiersvereniging adviseert, mede in het kader van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) landen audit die gaande is, om zoveel als mogelijk alle betalingen giraal te laten plaatsvinden, via elektronische overmakingen.

De Caribische Financial Action Task Force (CFATF ) is een organisatie van staten en territoria in het Caribisch gebied, die is overeengekomen om gemeenschappelijke tegenmaatregelen tegen het witwassen van geld in te voeren. De Task Force is opgericht als een resultaat van twee belangrijke bijeenkomsten op Aruba in Jamaica begin jaren negentig.

In hetzelfde bericht heeft de bankiersvereniging ook bekend gemaakt dat banken in Suriname vanaf vandaag geen kastransactiekosten meer rekenen bij opname en stortingen van SRD.