Verslagenheid bij Hindoes in Suriname na brand Bedevaartsoord Weg naar Zee

PARAMARIBO, 18 mrt – Grote verslagenheid vanmorgen bij de Hindoe gemeenschap in Suriname. Het bekende Bedevaartsoord Rameswaram te Weg naar Zee werd verwoest door een grote brand in de nacht van zondag op maandag. Deze begon iets voor middernacht. Volgens getuigen zou er sprake zijn van brandstichting.

Dat laatste is echter nog niet vastgesteld. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is gaande. De politie is ter plekke bezig om getuigen te horen. De Surinaamse site Starnieuws meldt dat verschillende personen hebben verklaard dat zwervers zich ophouden in de omgeving en verantwoordelijk zouden zijn voor de brand.

Volgens de nieuwssite is er sprake van een enorme puinhoop en is alles met de grond gelijkgemaakt. Brandweercommandant Soebhan zei tegen ABC radio dat dit de tweede keer is dat het oord getroffen wordt door een brand.

Rameswaram is een Bedevaartsoord en Hindoe tempel in Suriname opgezet door de particuliere Stichting Bedevaartsoord. De tempel is uitgegroeid tot een bedevaartsoord voor hindoes uit binnen en buitenland en heeft zowel binnen als buiten indrukwekkende kleurrijke beelden van Hindoegoden:



De beelden bij de tempel – foto’s via exotischereizensuriname.nl