Parlementariër wil maatregelen overheid tegen verkeerscriminaliteit in Suriname

PARAMARIBO, 18 mrt – NDP fractieleider in De Nationale Assemble André Misiekaba heeft de Surinaamse regering gevraagd om concrete maatregelen te treffen tegen verkeerscriminaliteit. Hij pleit voor het invoeren van een puntensysteem voor het rijbewijs zoals nu al het geval is in Frans-Guyana maar ok in Nederland.

Misiekaba maakt zich ernstige zorgen over het aantal verkeersdoden. De verkeersbarometer voor dit jaar staat op 18. De politicus rekent uit dat gemiddeld zes personen per maand het leven gelaten hebben in het verkeer. “Als deze trend niet gestopt wordt, dan kunnen wij nu al weten hoe het zal eindigen eind van het jaar” zei hij tegen Starnieuws.

In Frans-Guyana is het aantal aanrijdingen drastisch verminderd. Misiekaba merkt op dat daar onder andere met het puntensysteem wordt gewerkt. Het rijbewijs van roekeloze rijders wordt ingevorderd. Ook nieuwkomers in het verkeer krijgen een sticker opgeplakt op hun voertuig, waardoor mensen rekening houden met hen.

De regering is reeds met dit onderwerp bezig getuige een nationale verkeersconferentie, welke op woensdag 6 maart 2019 werd gehouden. Daar werd het Strategisch plan voor Verkeersveiligheid en Actieplan 2018-2021 gepresenteerd aan alle partners en belanghebbenden die meehelpen in de uitvoering van dit plan.