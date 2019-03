Leidinggevende ziekeninrichting boos over beschuldigend bericht politie Suriname

PARAMARIBO, 18 mrt – Een 37-jarige leidinggevende van een ziekeninrichting in Suriname is boos op de Surinaamse politie, vanwege een bericht dat het KPS gisteren over hem publiceerde. In het officiële politiebericht wordt gemeld dat hij, Sergio L., opgesloten is voor seksueel molest op de werkplek, na aangifte van een vrouwelijke collega. Maar volgens de man klopt het niet dat hij vast zit en is de aangifte vals.

De man nam na het verschijnen van het bericht van de politie contact op met de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Hij gaf aan dat hij na enkele uren weer op vrije voeten was en dus niet is ingesloten zoals de politie beweerd. Volgens hem gaat het om een valse aangifte. De directie van het ziekenhuis verricht een intern onderzoek naar deze kwestie.

Sergio L. vindt dat zijn naam door het slijk wordt gehaald. “Er is geen sprake van seksueel molest,” benadrukt hij tegen Starnieuws. Er zal contact opgenomen worden met de politie over de berichtgeving. Van de politie zal een rectificatie worden gevraagd.

De politie heeft nog niet gereageerd op het bezwaar van de leidinggevende. Het bericht van de politie: